La definizione e la soluzione di: Si dice per negare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ne | No

Curiosità/Significato su: Si dice per negare Episodi di Grey's Anatomy (seconda stagione) (sezione negare, negare, negare) arrabbiarsi o insultarla per le sue scelte sentimentali. Alla fine, Derek dice a Meredith che la loro storia è finita per sempre. Denny si aggrava e Izzie, insieme 55 ' (7 882 parole) - 14:19, 8 ott 2020

