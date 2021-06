La definizione e la soluzione di: Demolito pezzo per pezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Smantellato

Curiosità/Significato su: Demolito pezzo per pezzo Chiesa della Madonna del pezzo chiedeva l'intercessione di Maria per avere la pioggia. Nella seconda metà del XVIII secolo questo edificio venne Demolito per costruire, sul sito, un nuovo 4 ' (345 parole) - 16:00, 7 mar 2021

