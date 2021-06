La definizione e la soluzione di: Demoliti pezzo per pezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Smatellati

Curiosità/Significato su: Demoliti pezzo per pezzo Chiesa della Madonna del pezzo chiesetta per sostituire la precedente, che venne chiamata Madonna del pezzo (ossia il peccio, pézo in dialetto locale): il nome le venne attribuito per la vicinanza 4 ' (345 parole) - 16:00, 7 mar 2021

