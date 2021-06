La definizione e la soluzione di: Circolare.. in falegnameria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Sega

Curiosità/Significato su: Circolare.. in falegnameria Falegname ( falegnameria) artigiano è detta falegnameria. Bisogna distinguere tra le tecniche tradizionali, nelle quali si usano attrezzi manuali, e la falegnameria moderna, intesa 13 ' (1 623 parole) - 21:28, 5 gen 2021

