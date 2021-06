La definizione e la soluzione di: In bianco e in avana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AN

Curiosità/Significato su: In bianco e in avana Hemingway Special doble) è un any time cocktail basato su una variante del Daiquiri nata nel locale Floridita, a L'avana, e la cui base alcolica è il rum bianco. Fu uno 3 ' (243 parole) - 02:24, 20 apr 2021

