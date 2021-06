La definizione e la soluzione di: Animali come i mufloni e le pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Ovini

Curiosità/Significato su: Animali come i mufloni e le pecore Dolly (pecora) così come quello di clonare dei mufloni. Il metodo di riprogrammazione delle cellule necessario durante la clonazione non è perfetto e spesso i cloni 14 ' (1 730 parole) - 10:39, 1 giu 2021

