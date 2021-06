La definizione e la soluzione di: La via della pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iter

Curiosità/Significato su: La via della pratica pratica di Mare Giovane. Nei pressi vi sono il Museo di pratica di Mare (sito in via di pratica, a 150 metri dall'abitato), la chiesa di San Pietro Apostolo, con l'omonima 6 ' (523 parole) - 19:58, 8 gen 2021

Altre definizioni con della; pratica; Il numero della persona più importante; I confini...della Lombardia; Lo sfogo... della bronchite; Un popolare Gigi della canzone italiana; Si pratica alle Antille; Chi lo pratica visita luoghi non raggiungibili via terra; Integra la pratica; La segue la pratica; Ultime Definizioni