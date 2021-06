La definizione e la soluzione di: Veicoli che non hanno ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Slitte

Curiosità/Significato su: Veicoli che non hanno ruote Trazione (meccanica) ( ruote motrici) alcuni Veicoli a sei ruote degli anni '70, che però non hanno mai partecipato alla competizione, come la March 2-4-0; 6WD: la trazione a sei ruote viene 3 ' (482 parole) - 19:31, 31 dic 2020

Altre definizioni con veicoli; hanno; ruote; Pneumatici per veicoli; La porta per i veicoli; Veicoli malandati; Grossi veicoli da trasporto; Hanno lame affilate; Hanno duri gusci; Le hanno topo e gatto; Le hanno Olga e Luigi; Viaggia senza ruote; Una casetta su quattro ruote; Un veicolo senza ruote; Terni... su quattro ruote;