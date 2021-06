La definizione e la soluzione di: Sono vietati in curva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Sorpassi

Curiosità/Significato su: Sono vietati in curva Autodromo nazionale di Monza la velocità in entrata delle auto in curva. L'ultima gara ufficiale sulle sopraelevate fu la 1.000 km del 25 aprile 1969, da allora si Sono corse solo 44 ' (5 178 parole) - 09:48, 4 giu 2021

Altre definizioni con sono; vietati; curva; Possono durare secoli; Quelli oltre una certa cifra non possono essere effettuati in contanti; Se sono allentati si staccano facilmente; Che si possono mangiare; Vietati; Più si tira più s'incurva; In geometria, la tangente all'infinito di una curva; Curva fluviale; Sbandate laterali delle auto in curva; Ultime Definizioni