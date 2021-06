La definizione e la soluzione di: Sfrigola in padella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Olio

Curiosità/Significato su: Sfrigola in padella Cucina abruzzese fritte in padella, preferibilmente con dell'olio d'oliva guarnite di acciughe, capperi e burro. Stoccafisso o Baccalà: baccalà cotto in padella con patate 44 ' (4 867 parole) - 00:55, 24 mag 2021

