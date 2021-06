La definizione e la soluzione di: Scrittore di racconti per l'infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Gianni Rodari

Curiosità/Significato su: Scrittore di racconti per l infanzia Truman Capote (categoria Contestualizzare fonti - scrittori) scrittura all'età di otto anni, e fino alla fine dell'infanzia affinò la sua abilità di Scrittore. Il successo di critica ottenuto dal racconto Miriam (1945) 20 ' (2 736 parole) - 16:10, 27 feb 2021

