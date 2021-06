La definizione e la soluzione di: Si scatena in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Uragano

Curiosità/Significato su: Si scatena in aria Massacro di Tulsa (sezione Attacco dall'aria) sparati in aria, che aumentarono di frequenza nel corso della serata. A Greenwood intanto le voci cominciarono a intensificarsi; in particolare si diceva 68 ' (8 160 parole) - 20:28, 6 giu 2021

