La definizione e la soluzione di: Un recipiente per l'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Caraffa

Curiosità/Significato su: Un recipiente per l acqua stop laterali tengono il recipiente centrato nella cavità. Cavità e struttura di supporto per il recipiente sono refrigerate da un circuito autonomo rispetto

Altre definizioni con recipiente; acqua; Un recipiente dell'oliera; Il recipiente che vuoto non sta in piedi; Recipiente per olio; Recipiente per il mosto; Pieno d'acqua e di fango; L'acqua lo è più dell'olio; Animaletti acquatici tentacolati; Animale acquatico irritante; Ultime Definizioni