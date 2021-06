La definizione e la soluzione di: Prefisso come iper. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Stra

Curiosità/Significato su: Prefisso come iper In letteratura con il termine iper-romanzo (composto dal prefisso iper - superamento di un limite stabilito, quantità superiore al normale - e da romanzo

Altre definizioni con prefisso; come; iper; Prefisso... per chi vola; Prefisso che vale tutto; Prefisso che vale grande; Il prefisso che sestuplica; Come l'ebreo di Sue; Anfibi come rane e rospi; Come i pezzi che il collezionista preferisce; Come una pecora... nuda; Lo è l'iperbole o l'antonomasia; Vale come arci e iper; Cuore di vipera; Echeggiare, ripercuotersi; Ultime Definizioni