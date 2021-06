La definizione e la soluzione di: Piante per decotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Aneti

Curiosità/Significato su: Piante per decotti Decotto dalle parti di Piante officinali o alimenti che risultano essere più duri, come radici, semi, corteccia o legno. Per preparare un decotto si utilizzano 4 ' (498 parole) - 23:13, 26 nov 2020

