Soluzione 9 lettere : Belloccio

Curiosità/Significato su: Piacevole ma non raffinato Estetismo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) esteriore, il culto della forma prevale sulla virtù, e si tende a rendere Piacevole la vita e la socialità. Nell'estetismo filosofico i più importanti pensatori 14 ' (1 620 parole) - 20:20, 18 apr 2021

Altre definizioni con piacevole; raffinato; Le acque in cui è piacevole navigare; Le comodità che rendono la vita più piacevole; Ameno, piacevole; Carina, piacevole; Il più raffinato dei moschettieri creati da Dumas padre; Stile medievale raffinato e ricco di decorazioni; Un fiammifero paraffinato; Non raffinato; Ultime Definizioni