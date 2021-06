La definizione e la soluzione di: Per raggiungerla bisogna superare le divisioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Unione

Curiosità/Significato su: Per raggiungerla bisogna superare le divisioni Martin Luther King (categoria Vincitori del premio Nobel per la pace) Credo che i neri e i bianchi poveri dovrebbero unirsi per fare qualcosa per colmare le nostre divisioni". Parlammo qualche minuto su come un movimento del 150 ' (21 177 parole) - 20:03, 5 giu 2021

Altre definizioni con raggiungerla; bisogna; superare; divisioni; Bisogna sempre guardarla in faccia; Per prenderne anche solo un pò, bisogna uscire; Bisogna meritarsela; Per spiegarli, bisogna scoprirli; Difficili da superare; Superare il fido concesso; Superare gli esami; Superare l'avversario; Suddivisioni calcistiche; E' diviso in divisioni; Divisioni civiche; Fu l'ultima confessione luterana per porre fine alle divisioni interne al mondo protestante;