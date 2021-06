La definizione e la soluzione di: Patrick... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Pat

Curiosità/Significato su: Patrick... in breve Detenzione di Patrick Zaki La detenzione di Patrick Zaki in Egitto è iniziata il 7 febbraio 2020 con l'arresto eseguito all'aeroporto del Cairo dalle autorità egiziane. Ricevendo 22 ' (2 004 parole) - 10:41, 5 giu 2021

