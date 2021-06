La definizione e la soluzione di: Non sa dirlo l'indulgente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : No

Curiosità/Significato su: Non sa dirlo l indulgente Giacomo Leopardi (categoria Errori del modulo citazione - date non combacianti) Archiviato il 26 febbraio 2014 in Internet Archive.; mentre fu più meditato e indulgente il giudizio dato dal Capponi stesso, in tarda età, sulla poesia e su Leopardi 153 ' (16 637 parole) - 22:10, 6 giu 2021

