La definizione e la soluzione di: Nata a Roma il 12 ottobre 1994, la judoka italiana rafigurata nella foto è la campionessa europea per il 2020 nella categoria 52 kg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Odette Giuffrida

Curiosità/Significato su: Nata a Roma il 12 ottobre 1994, la judoka italiana rafigurata nella foto e la campionessa europea per il 2020 nella categoria 52 kg

Altre definizioni con nata; roma; ottobre; 1994; judoka; italiana; rafigurata; L'isola che diede i natali a Ippocrate; Finale di serenata; Impregnata al massimo; Il Paese natale di Ang Lee, il celebre regista; Il compianto autore del romanzo Il re e il lustrascarpe; Il centro... di Roma; Abitano una regione storica della Romania; Bella zona di Roma; Nata a Oakland il 20 ottobre 1964, la politica statunitense raffigu ata nella foto è l'attuale vicepresidente degli Usa; Ottobre in tre lettere; Avvenne il 12 ottobre 1492; La fine di ottobre; ! Distinguono i judoka con la cintura nera; Un popolare Gigi della canzone italiana; Nota attrice italiana, figlia d'arte; Una birra italiana; Consociazione Turistica Italiana; Ultime Definizioni