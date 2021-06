La definizione e la soluzione di: Nacque come tempio della comunità israelitica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Mole Antonelliana

Curiosità/Significato su: Nacque come tempio della comunita israelitica Ghetto di Roma ( Comunità ebraica di Roma) settembre - ottobre 1943: l'estorsione di cinquanta chili di oro alla comunità israelitica romana e il successivo rastrellamento del ghetto con la deportazione 26 ' (3 152 parole) - 10:28, 31 mag 2021

