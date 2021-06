La definizione e la soluzione di: Grandi sbarramenti per la Formazione di bacini artificiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Dighe

Curiosità/Significato su: Grandi sbarramenti per la Formazione di bacini artificiali Volga ( Bacino del Volga) dopo 3531 km di corso; prima della costruzione delle numerose dighe e la conseguente Formazione dei bacini artificiali a monte delle stesse, la sua lunghezza 26 ' (3 209 parole) - 15:42, 28 mar 2021

Altre definizioni con grandi; sbarramenti; formazione; bacini; artificiali; René, il regista di Le grandi manovre; Sferraglia nelle grandi città; La città campana con la grandiosa reggia; I grandi dello sport; Un corso di formazione post universitario; Centro di Informazione e Consulenza; La formazione assunta da una squadra in campo; Agenzia italiana d'informazione multimediale; Brillantini artificiali; Ultime Definizioni