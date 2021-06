La definizione e la soluzione di: Governava in terre lontane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Vicerè

Curiosità/Significato su: Governava in terre lontane Sacro Romano Impero giurisdizione diretta su alcune terre cristiane, come l'Inghilterra. Da Ottone I di Sassonia in avanti l'impero Governava solo la Germania, i paesi alpini 58 ' (6 976 parole) - 00:14, 3 giu 2021

