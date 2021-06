La definizione e la soluzione di: Giudicavano le cause minori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Pretori

Curiosità/Significato su: Giudicavano le cause minori Falso ricordo (sezione cause organiche) volta è diverso: i falsi ricordanti ancora una volta Giudicavano peggiore il panino farcito con le uova, ma il resto del gruppo non risultava più influenzato 42 ' (5 651 parole) - 11:32, 13 mag 2021

