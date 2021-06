La definizione e la soluzione di: Le gemelle in braccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CC

Curiosità/Significato su: Le gemelle in braccio del braccio-potenza; indifferenti: se la forza applicata richiesta è uguale alla forza resistente, ovvero se il braccio-resistenza è uguale al braccio-potenza

