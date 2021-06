La definizione e la soluzione di: Frutto come la susina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Drupa

Curiosità/Significato su: Frutto come la susina Prunus domestica ( susina) prugno o susino (Prunus domestica L., 1753) è una pianta della famiglia delle Rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina. Originario 12 ' (1 304 parole) - 21:27, 23 mag 2021

