La definizione e la soluzione di: Far venire... il latte alle ginocchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Annoiare

Curiosità/Significato su: Far venire... il latte alle ginocchia Glossario delle frasi fatte ( Il bel tacer non fu mai scritto) B Eufemismo che indica il fondo schiena, inteso come seconda facciata del corpo umano. Da far venire il latte alle ginocchia Snervante, estenuante, mortalmente 348 ' (45 861 parole) - 12:18, 14 mag 2021

Altre definizioni con venire; latte; alle; ginocchia; Fanno rinvenire; Può venire dopo disco e panino; Intervenire con il bisturi; Prevenire i rischi; Mulatte senza latte; Può esserlo il latte; I vitellini di latte; Bevanda a base di caffè e latte; Se sono allentati si staccano facilmente; Al femminile galleggia, al maschile striscia; Allegro, vivace; Scoppia... in allegria; Quando si usa... si picchia no le ginocchia; Ultime Definizioni