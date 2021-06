La definizione e la soluzione di: Un esame di più medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Un esame di piu medici

esame obiettivo Per esame obiettivo (generalmente abbreviato nelle cartelle cliniche come "e.o.") si intende l'insieme di manovre diagnostiche effettuate dal medico per 10 ' (1 311 parole) - 01:42, 1 gen 2020