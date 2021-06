La definizione e la soluzione di: Ex dignitari etiopici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ras

Curiosità/Significato su: Ex dignitari etiopici Guerra d'Etiopia ( Campagna italo-etiopica) Aià a pochi chilometri dalle truppe italiane, dove il 22 incontrò i dignitari etiopici per discutere sul da farsi. Nonostante la volontà di Hailé Selassié 181 ' (25 020 parole) - 22:11, 4 giu 2021

