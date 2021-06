La definizione e la soluzione di: Comincia in giugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Estate

Curiosità/Significato su: Comincia in giugno 1º giugno mesi 1959 In Tunisia viene adottata la prima costituzione repubblicana Comincia in Nicaragua una rivoluzione contro il presidente Somoza 1962 I curdi rivendicano 13 ' (1 434 parole) - 11:09, 2 giu 2021

