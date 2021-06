La definizione e la soluzione di: Come lavora chi sa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Bene

Curiosità/Significato su: Come lavora chi sa SA 8000 La sigla SA 8000 (tecnicamente SA8000:2014; SA sta per Social Accountability) identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA 6 ' (671 parole) - 17:14, 22 mar 2021

