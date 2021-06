La definizione e la soluzione di: Come dire calmanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Lenitivi

Curiosità/Significato su: Come dire calmanti Enrico Varriale Un calmante per Galliani e un'allodola per Henry, in la Repubblica, 25 gennaio 2010, p. 43. ^ Scontro Lotito-Varriale: "Cerchi la polemica Come sempre" 8 ' (721 parole) - 17:26, 6 giu 2021

Altre definizioni con come; dire; calmanti; Come lavora chi sa; Ha come simbolo chimico Li; Come dire appesa; Come dire molto; Dire... senza dire; Un indimenticabile direttore d'orchestra; Come dire appesa; Come dire molto; Ultime Definizioni