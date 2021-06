La definizione e la soluzione di: Circola in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Barca

Curiosità/Significato su: Circola in acqua Caldaia a tubi d'acqua Una caldaia a tubi d'acqua è un tipo di generatore di vapore in cui l'acqua Circola in tubi riscaldati esternamente e sono utilizzate per la produzione 6 ' (786 parole) - 18:16, 22 apr 2020

E' destinato a circolare; Ha una base circolare; Circola nelle tasche dei turchi; Elemento architettonico a sezione circolare; Pieno d'acqua e di fango; Un recipiente per l'acqua; L'acqua lo è più dell'olio; Animaletti acquatici tentacolati;