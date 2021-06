La definizione e la soluzione di: Chi l'ha verde, fa miracoli in giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Pollice

Curiosità/Significato su: Chi l ha verde, fa miracoli in giardino Costa dei Trabocchi (sezione Corridoio Verde Adriatico) la facciata in posizione centrale troneggia il campanile a torre. Basilica della Madonna dei miracoli: si trova nella località miracoli di Casalbordino 31 ' (3 808 parole) - 18:10, 4 giu 2021

E' segnalata da una croce verde; Un albero sempreverde; Bella pietra verde; Ammanta di verde i muri; Passeggiano in Piazza dei Miracoli; La Santa dei miracoli impossibili; E' capace di fare miracoli; Un giardino che si visita; Biblico giardino; Un giardino tutto gabbie; Diresse Ladri di biciclette e il giardino dei Finzi Contini;