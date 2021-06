La definizione e la soluzione di: Li centra il pivot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Li centra il pivot

Ruoli della pallacanestro ( Ala-pivot) mobilità per aiutare il centro nella conquista dei rimbalzi). Per giocare in questo ruolo bisogna essere alti circa 210 cm. Il centro o pivot ("perno" della 10 ' (1 282 parole) - 20:20, 12 apr 2021