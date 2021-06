La definizione e la soluzione di: Asse per giochi d'equilibri... sulle onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Surf

Curiosità/Significato su: Asse per giochi d equilibri... sulle onde motori in generale. Gli studi sul suono e sulle varie vibrazioni sono strettamente collegati. I suoni, onde di pressione, sono generati da strutture vibranti

Altre definizioni con asse; giochi; equilibri; sulle; onde; Nel vaglia e nell'assegno; La risposta di chi assente; Riunione di un'assemblea; Lo sposo di Elena all'assedio di Troia; Il rifugio in cui ci si salva in certi giochi infantili; Mostriciattoli immaginari di una serie di videogiochi; Giochi con l'estrazione; Nel bel mezzo dei giochi; L'equilibrio degli strati della crosta terrestre; Equilibrio instabile; La trave di equilibrio; Perdere l'equilibrio; Volteggia sulle punte; Umbro... sulle sponde del fiume Nera; Ancona... sulle targhe; Scivola sulle rapide; Non risponde all'appello; Umbro... sulle sponde del fiume Nera; Più brune che bionde; Risponde da lontano; Ultime Definizioni