La definizione e la soluzione di: Ardeva per gli eretici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Rogo

Curiosità/Significato su: Ardeva per gli eretici Giovanna d'Arco (categoria Persone giustiziate per eresia) il fatto che uno di questi animali sarebbe stato gettato nel rogo in cui Ardeva la fanciulla. Le recenti analisi condotte da Philippe Charlier hanno però 124 ' (16 384 parole) - 18:37, 6 giu 2021

