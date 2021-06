La definizione e la soluzione di: Anfibi come rane e rospi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Anuri

Curiosità/Significato su: Anfibi come rane e rospi Anura ( rane) ordine di Anfibi cui appartengono oltre 7.300 specie, comunemente definite rane, rospi e raganelle. Talvolta questo taxon è anche indicato come Salienti 17 ' (1 115 parole) - 16:12, 28 mag 2021

Altre definizioni con anfibi; come; rane; rospi; Anfibi con le ventose; Anfibi come le rane; Piccolo anfibio verde; L'anfibio detto salamandra d'acqua; Prefisso come iper; Come l'ebreo di Sue; Come i pezzi che il collezionista preferisce; Come una pecora... nuda; Pesci del Mediterraneo; Ha suonato con John McLaughlin e Alice Coltrane; Agguato, tranello; La sotterranea di Milano; Una microspia per carpire i discorsi; Gli insetti... microspie; Rospi da mandar giù; Ultime Definizioni