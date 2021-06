La definizione e la soluzione di: Albero che cresce in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ontano

Curiosità/Significato su: Albero che cresce in montagna un albero della famiglia delle Taxodiacee (più recentemente passato alle Cupressacee); il nome è un omaggio a Sequoyah, nativo americano Cherokee che inventò

Altre definizioni con albero; cresce; montagna; Albero... piangente; Gli studiosi come Alberoni; Un albero da frutta; L'albero la cui foglia è nella bandiera canadese; Cresce tra i pampini; Cresce su molte scogliere; Escrescenze carnose del naso; Sentirsi crescere... a barba; Si calzano in montagna; Ha le cabine in montagna; Leone di montagna; Vengono impiegati in azioni di salvataggio in alta montagna;