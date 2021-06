La definizione e la soluzione di: Tenute in considerazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Stimate

Curiosità/Significato su: Tenute in considerazione Statistiche del motomondiale (sezione Qualificazione in pole position) piloti più rappresentativi di quella determinata statistica. Sono Tenute in considerazione tutte le classi (vigenti e soppresse) del motomondiale dal 1949 23 ' (1 100 parole) - 13:20, 30 apr 2021

Sono molti nelle tenute; Sostenute e superbe; Tenere in considerazione; Degno di considerazione;