La definizione e la soluzione di: Prima e terza in Texas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TX

Curiosità/Significato su: Prima e terza in Texas Walker Texas Ranger Walker Texas Ranger è una serie televisiva statunitense andata in onda sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie è stata creata 33 ' (3 783 parole) - 18:09, 5 giu 2021

Altre definizioni con prima; terza; texas; E' errato prima di nove; E stata la prima scrittrice afroamericana a vincere Nobel per la letteratura; La stazione prima di Venezia; __ Medici in prima linea; Furono la terza patria di Einstein; La terza nota musicale; Sterzare con il timone; La terza sulla scala; La capitale del Texas; La città del Texas in cui fu ucciso John Kennedy; Città di frontiera del Texas; La città del Texas in cui fu uc­ciso John F. Kennedy; Ultime Definizioni