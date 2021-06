La definizione e la soluzione di: Si aziona in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Gru

Curiosità/Significato su: Si aziona in cantiere Riva (cantiere navale) Riva è un cantiere italiano produttore d'imbarcazioni di lusso, fondato nel 1842 a Sarnico in provincia di Bergamo: è parte del gruppo Ferretti dal 2000 9 ' (1 331 parole) - 00:52, 3 mag 2021

Altre definizioni con aziona; cantiere; Gabriele ex calciatore, oggi manager della Nazionale; La valle californiana con un noto Parco Nazionale; La Nazionale nei cartelli olimpici; Un sigaro nazionale; Messa in mare in cantiere; Il cantiere con i muratori; Guasti alla nave riparati in cantiere; Usciti dal cantiere navale; Ultime Definizioni