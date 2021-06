La definizione e la soluzione di: Assieme al senato for ma i1parlamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : Camera Dei Deputati

Curiosità/Significato su: Assieme al senato for ma i1parlamento Parlamento delle polis greche e il senato Romano. La parola parlamento venne impiegata, per la prima volta, nella Chanson de Roland, ma nel senso, comune tra i monarchi 59 ' (7 619 parole) - 13:51, 3 mag 2021

