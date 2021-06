La definizione e la soluzione di: E stata la prima scrittrice afroamericana a vincere Nobel per la letteratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Toni Morrison

Curiosità/Significato su: E stata la prima scrittrice afroamericana a vincere Nobel per la letteratura letteratura afroamericana della letteratura afroamericana vi sono il ruolo degli afroamericani all'interno della società statunitense, la cultura afroamericana, il razzismo, la schiavitù 52 ' (6 976 parole) - 19:41, 28 mag 2021

