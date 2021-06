La definizione e la soluzione di: Il Kirchner che fu presidente dell'Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Il Kirchner che fu presidente dell Argentina

Cristina Fernández de Kirchner stata in seguito presidente della Repubblica Argentina dal 2007 al 2015. Come moglie dell'ex presidente Néstor Kirchner, inoltre, fu dal 2003 al 2007 50 ' (4 700 parole) - 05:22, 25 mar 2021