La definizione e la soluzione di: Gabriele ex calciatore, oggi manager della Nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Oriali

Curiosità/Significato su: Gabriele ex calciatore, oggi manager della Nazionale Nazionale di calcio dell'Italia alle nazionali maggiori solo le edizioni tra il 1908 ed il 1948, visionare questa pagina. Lo staff della Nazionale si compone dal team manager, dal commissario 159 ' (14 202 parole) - 23:01, 3 giu 2021

