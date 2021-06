La definizione e la soluzione di: Consonanti in tono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TN

Curiosità/Significato su: Consonanti in tono Alfabeto thailandese (sezione Consonanti) minoritarie in Thailandia. È composto da quarantaquattro Consonanti (???????), da almeno trentadue forme vocaliche (???) e da quattro indicatori di tono (?????????) 42 ' (742 parole) - 11:57, 30 set 2020

Altre definizioni con consonanti; tono; Le consonanti nel fuoco; Le consonanti di Axum; Consonanti in piedi; Consonanti in alto; Si... ripetono nelle schede; Terribilmente monotono; E' Roma per antonomasia; Mettono fine al riposo; Ultime Definizioni