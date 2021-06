La definizione e la soluzione di: Si beve in boccali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Birra

Curiosità/Significato su: Si beve in boccali Bellarmine invetriata e non dipinta, a forma di bottiglia o di boccale, dotato di una stretta imboccatura da cui si beve e che è decorata con una figura satirica a rilievo 3 ' (382 parole) - 21:39, 21 giu 2019

