La definizione e la soluzione di: Si alternano in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : MN

Curiosità/Significato su: Si alternano in mano Vortex (atletica leggera) viene effettuata attraverso una corsa laterale dove i piedi si alternano incrociandosi. In gara i lanciatori tirano e colui che effettua il lancio più 2 ' (197 parole) - 10:56, 29 mag 2021

Altre definizioni con alternano; mano; Si alternano ai ma; Si alternano ai bassi; Nell'alfabeto Morse si alternano ai punti; Formano l'elica; Trasformano l'asta in lastra; Firmano con il solo nome; Relativi al corpo umano; Ultime Definizioni