La definizione e la soluzione di: Vive in solitudine e contemplazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : Eremita | Asceta

Curiosità/Significato su: Vive in solitudine e contemplazione Eremita (sezione Chiesa antica e medievale) spirituali o religiose. La scelta di solitudine, contemplazione e ascetismo che caratterizza la vita eremitica nasce in Oriente. L'Asia ha conosciuto fin 28 ' (3 437 parole) - 21:22, 12 mag 2021

